UE/Previsões

O Ministério das Finanças insistiu hoje que Portugal pode sair do Procedimento por Défices Excessivos "já este ano", considerando que as projeções da Comissão Europeia garantem as condições para encerrar o processo.

"Ao longo do horizonte de projeção, o défice ficará claramente abaixo dos 3% e o rácio da dívida pública entrará numa trajetória descendente. A correção durável e sustentável do défice garante as condições para a saída de Portugal, já este ano, do Procedimento por Défices Excessivos", afirma o ministério liderado por Mário Centeno em comunicado.

Nas previsões económicas de inverno divulgadas hoje, a Comissão Europeia estima que o défice orçamental português represente 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) - abaixo da meta de 2,5% definida aquando do encerramento do processo de sanções - e que a economia tenha crescido 1,3% em 2016, ligeiramente acima dos 1,2% antecipados pelo Governo no Orçamento do Estado para 2017 (OE2017).