O CDS-PP apresentou um projeto de resolução recomendando o reforço das salas de atendimento para vítimas de violência doméstica nos postos da GNR e da PSP, antecedido da inventariação das existentes, foi hoje divulgado.

A iniciativa pretende "conhecer a distribuição de salas de atendimento a vítimas pelas instalações das forças de segurança, por um lado, e reforçar a criação de salas de atendimento à vítima de violência doméstica nas instalações onde não existam, por outro".

"Se bem nos podemos regozijar com uma cobertura que, no fim do ano de 2015, era superior a 50% das esquadras e postos territoriais, também é verdade que não conhecemos qual é a sua distribuição, não sendo descabido alvitrar que, também aqui, seja privilegiado o litoral em detrimento do interior", argumentam os deputados centristas no projeto.