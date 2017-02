Actualidade

A Fundação da Bienal de Arte de Cerveira (FBAC) anunciou hoje que o escultor Jaime Azinheira é um dos artistas a homenagear durante a 19.ª edição, que vai decorrer entre julho e setembro, naquela vila do Alto Minho.

Em comunicado, a FBAC justificou a homenagem a Jaime Azinheira (1944-2016) "pela íntima ligação" do escultor à bienal de arte, "tendo sido vencedor do Prémio de Escultura na IV Bienal de Cerveira (1984), pela obra 'Taberna'".

"A exposição homenagem será feita no Convento de San Payo, em Vila Nova de Cerveira, e contará com uma mostra de obras inéditas da coleção particular da esposa do escultor, incluindo desenhos, fotografias e material documental", anunciou o coordenador artístico da bienal, Cabral Pinto, citado naquela nota.