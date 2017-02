Actualidade

O julgamento do ex-jogador de futebol americano Aaron Hernandez pelo assassínio dos cabo-verdianos Danny Abreu e Safiro Furtado foi adiado devido a uma tempestade de neve prevista hoje para Boston.

Segundo o porta-voz do procurador do condado de Suffolk, os mais de 30 centímetros de neve esperados na tarde de segunda-feira devem adiar a seleção de júri para quinta-feira. A acusação está preparada para apresentar o seu caso no dia 01 de março.

O responsável pela acusação, o procurador Daniel Conley, tem mais de oitenta provas, que incluem testemunhas oculares, gravações de vigilância, o carro usado e até a arma do crime.