Goldwie Hawn

Brad Pitt e Kate Hudson estão juntos e só estarão à espera da ocasião ideal para fazer o anúncio. “Too late”, como se diz em terras do Tio Sam... É que a mãe da atriz, Goldie Hawn, acaba de revelar o segredo ao Yahoo, ou seja, ao mundo. «O Brad e a Kate estão juntos e a relação é muito romântica», garante.

O ator de 52 anos terá encontrado na atriz de 37 anos o apoio emocional necessário para enfrentar o mediático divórcio com Angelina Jolie que, a acreditar nos rumores mais recentes, estaria a viver um romance com Jared Leto (ator e vocalista dos 30 Seconds to Mars).

Hudson é experiente nestas andanças das separações, uma vez que já teve longos relacionamentos com Chris Robinson (músico dos Black Crowes, com quem chegou a casar) e Matt Bellamy (vocalista dos Muse). De cada uma destas relações tem um filho: Ryder (13 anos) e Bingham (cinco anos).

Em setembro explicou no programa de rádio de Howard Stern que procurava «um homem divertido». «Isso faz-me feliz. Mas quero alguém que seja realmente bonzão! Quero um homem realmente bonzão agora! Não quero exatamente uma coisa para a vida toda, entendes?». Então, o radialista sugeriu o nome de Brad Pitt e a atriz não se fez de rogada: «Sim! Acho que o Brad é muito, muito bonito».