O "Dia dos Namorados", 14 de fevereiro, vai ser assinalado com o lançamento de um videojogo de "parceiros virtuais", para prevenir a violência no namoro, numa iniciativa do Movimento Democrático de Mulheres, em parceria com a Universidade de Aveiro.

O videojogo UNLOVE será disponibilizado em formato 'web' e 'app' para telemóvel, em que o jogador/a, com recurso ao seu avatar, pode viver virtualmente uma relação de namoro, onde lhe são colocadas situações sobre as quais terá de tomar decisões comportamentais, para prosseguir.

As decisões conduzem a diferentes caminhos de relação e ocorrem em diferentes espaços (a casa, o café, a escola, a praia) e o jogo está desenvolvido para que o jogador vá tendo consciência dos sentimentos que essas decisões produzem na sua personagem e na personagem do seu/a parceiro/a virtual.