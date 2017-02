Actualidade

O V Congresso Português de Alimentação e Autarquias, em Guimarães dias 27 e 28 de junho, quer olhar para a nutrição como um "meio" para se ter uma região mais "saudável, competitiva e geradora de riqueza".

Com o tema "O papel da Alimentação na Identidade e Competitividade das regiões", o evento vai reunir especialistas e autarquias que vão discutir e apresentar projetos em temáticas como o papel da alimentação saudável no crescimento e geração de emprego local, a competitividade das regiões e o estado de saúde e educação alimentar nas populações, as desigualdades alimentares e sociais e o papel das autarquias.

Segundo o representante da Direção Geral de Saúde, Pedro Graça, que conduziu a apresentação do congresso, as autarquias "são o local adequado para se fazer política alimentar e de saúde", isto porque, explicou, os hábitos alimentares são influenciados por vários fatores.