A FENAERT (Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão) do Brasil considerou hoje que a detenção de várias pessoas, incluindo dois jornalistas brasileiros, na Venezuela, é um gravíssimo atentado ao livre exercício da imprensa.

"A prisão dos jornalistas Leandro Stoliar e Gilson Souza da Record TV, na Venezuela, é um gravíssimo atentado ao livre exercício da imprensa, deve ser apurado com o rigor que merece e acompanhado pelas autoridades brasileiras", lê-se numa nota de imprensa.

De acordo com o comunicado de imprensa, os jornalistas foram detidos, no último sábado, pelo Serviço de Informações venezuelano, no estado de Zulia, quando investigavam denúncias de suborno por parte da construtora brasileira Odebrecht.