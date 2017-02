OPA/BPI

A agência de notação financeira Standard & Poor's aumentou o 'rating' do BPI para BB+, ainda que continue em 'lixo', na sequência do controlo da maioria do capital do banco pelo espanhol CaixaBank.

"Consideramos o banco BPI como um subsidiário estrategicamente importante do CaixaBank e esperamos que beneficie de apoio [de capital do CaixaBank] caso precise", lê-se na informação hoje divulgada, na qual a S&P dá conta do aumento da nota de crédito de longo prazo dada ao BPI, de BB- para BB+.

Contudo, este nível ainda é dentro do grau de 'lixo, ainda que o último degrau antes da passagem para grau de investimento. A S&P justifica o facto de a nota do BPI não melhorar mais com o 'rating' atribuído a Portugal, que a penaliza.