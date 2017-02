Actualidade

O inquérito sobre o novo modelo de apoio às artes, que o Ministério da Cultura pretende realizar aos agentes do setor de todo o país, começa na terça-feira e decorre até 03 de março, de acordo com a tutela.

Esta auscultação dos agentes culturais através de um inquérito é mais um dos passos do processo de revisão do modelo de apoio às artes que o Ministério da Cultura quer efetivar este ano.

Na última semana, o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, no final de uma ronda de encontros, pelo país, com agentes culturais, anunciou a abertura, até final de março, de duas linhas de financiamento para apoio às artes, no montante de 2,5 milhões de euros.