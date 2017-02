Chef

O chef Anthony Bourdain esteve este fim de semana no Porto no âmbito da gravação de um episódio do programa Parts Unknown, para a CNN.

O Restaurante A Cozinha do Martinho serviu de cenário do segmento a estrear até ao final do ano. Bourdain também aproveitou o regresso à cidade Invicta para visitar a zona ribeirinha de Lordelo do Ouro. A Câmara do Porto está a colaborar na produção deste sétimo episódio.