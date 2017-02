Autárquicas

Os presidentes das distritais de Lisboa do PSD e do CDS-PP anunciaram hoje que os partidos vão concorrer em coligação no município de Sintra nas autárquicas deste ano, numa candidatura liderada pelo independente Marco Almeida.

"PSD e CDS têm, assim, o privilégio de apresentar como candidatos Marco Almeida, cabeça de lista à Câmara Municipal, e José Ribeiro e Castro, cabeça de lista à Assembleia Municipal, dois nomes capazes de oferecer a Sintra mais energia, mais ambição e mais futuro", refere um comunicado conjunto dos presidentes das distritais do PSD e do CDS-PP, a que a Lusa teve acesso.

Segundo o documento subscrito por Miguel Pinto Luz, presidente da distrital social-democrata, e João Gonçalves Pereira, que lidera a distrital do CDS-PP, o acordo para a coligação em Sintra vai ser submetido "para aprovação às respetivas comissões políticas".