Actualidade

Autarcas de 25 concelhos dos distritos de Portalegre, Santarém e Castelo Branco, abrangidos pelos serviços da empresa Valnor, manifestaram-se hoje contra o aumento dos valores aplicados para a recolha dos resíduos sólidos.

No final de uma reunião realizada hoje em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, a presidente do município de Abrantes (Santarém) e porta-voz dos autarcas, Maria do Céu Albuquerque, disse à agência Lusa que se trata de um aumento "brutal" e que "não é justa" a forma "desigual" como estão a ser tratados os cidadãos do interior do país.

"Nós estamos a falar de um aumento tarifário que vai dos 30 para os 80 euros por tonelada. É um aumento brutal", afirmou.