A Câmara de Melgaço denunciou hoje que a falta de comunicações na aldeia de Castro Laboreiro está a pôr em causa o socorro à população, depois do acidente com um trator que, no domingo, matou um homem.

"Os meios de socorro não foram imediatamente acionados porque os telemóveis não funcionam e a rede fixa está cortada há cerca de duas semanas", denunciou hoje, em comunicado, aquele município do distrito de Viana do Castelo.

No domingo, um homem de 67 anos morreu na sequência de um despiste com um trator, no lugar de Ribeiro de Baixo, Castro Laboreiro, no Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG).