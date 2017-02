Actualidade

As populações de Vila Nova de Cerveira (Alto Minho) e Tomiño (Galiza) vão passar a poder recorrer à figura de provedor da cidadania transfronteiriça dentro de três meses, anunciou hoje à Lusa a câmara portuguesa.

Em comunicado enviada à agência Lusa, aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo adiantou que a figura de provedor, aprovada pelo Comité de Gestão Estratégica (CGE) Cerveira-Tomiño, pretender ser "um canal de cidadania aberto para auscultar as opiniões dos cidadãos dos dois concelhos vizinhos, nomeadamente queixas e recomendações".

A finalidade é "a melhoria dos serviços ou atividades prestados em conjunto pelas duas autarquias".