Actualidade

A força aérea do Iraque atacou hoje uma reunião de comandantes do Estado Islâmico (EI), anunciaram fontes militares iraquianas, sem especificarem se o chefe deste grupo radical, Abou Bakr al-Baghdadi, estava presente.

Os serviços de informações tinham vigiado uma coluna automóvel com vários comandantes do grupo, na qual estava Al-Baghdadi, informou, em comunicado, o Comando das Ações Conjuntas, que coordena a luta contra estes milicianos no Iraque.

Saída quinta-feira da região de Raqa - bastião do grupo na Síria --, a coluna deslocou-se para o oeste do Iraque, dirigindo-se para Al-Qaim, perto da fronteira.