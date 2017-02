Actualidade

O Presidente da República recusou hoje pronunciar-se sobre a polémica relacionada com o ministro das Finanças e a Caixa Geral de Depósitos, depois do primeiro-ministro confirmar a confiança em Mário Centeno após um contacto com o chefe de Estado.

À entrada para a antestreia do documentário "Diálogos das Carmelitas", no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, foi questionado insistentemente pelos jornalistas sobre a conferência de imprensa de hoje do ministro das Finanças, Mário Centeno, a propósito da Caixa Geral de Depósitos.

"Não me pronuncio, neste momento, sobre essa matéria", começou por responder o Presidente da República.