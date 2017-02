Actualidade

O treinador do Benfica sublinhou hoje o objetivo de controlar o poder ofensivo do Borussia Dortmund no confronto da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, não considerando o conjunto alemão como favorito.

"É evidente que vamos defrontar uma equipa forte e muito difícil, que tem como característica um belíssimo poder ofensivo. Não gosto de atribuir questões do favoritismo e temos é que controlar da melhor maneira possível, não abdicando da nossa forma de estar", começou por explicar, acrescentando: "Lá dentro [campo] temos que saber contrariar as virtudes do adversário."

Na antevisão ao encontro de terça-feira frente ao atual quarto classificado da 'Bundesliga', Rui Vitória admitiu que as constantes mudanças tácticas da equipa orientada pelo alemão Tomas Tuchel não alteram o rendimento, frisando também que terão que estar atentos ao ataque 'encarnado'.