Actualidade

O produtor André Allen Anjos, que se tornou, no domingo, no primeiro português a ser distinguido com um Grammy em competição, disse à Lusa que o prémio "é recompensa" por 10 anos de trabalho.

"É uma recompensa. Dediquei tanto tempo a isto, são mais de 10 anos de muito trabalho. Estar nomeado já era uma oportunidade fantástica, ganhar então é incrível", disse o produtor musical.

Anjos, que já tinha estado nomeado no ano passado na mesma categoria de Melhor Gravação Remisturada, disse que partilhava a categoria com alguns dos seus músicos preferidos.