Actualidade

O Rio Ave e o Marítimo empataram hoje 0-0, no encontro que fechou a 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Vila do Conde.

O empate penaliza as duas equipas na luta pela aproximação aos lugares europeus, depois de Sporting de Braga (empate no Bessa) e Vitória de Guimarães (derrota com FC Porto) não terem vencido os seus compromissos no fim de semana.

Os vila-condenses fecham a ronda no nono lugar com 28 pontos, a quatro do Marítimo, sexto com 32, formação que ficou a três pontos do quinto lugar, ocupado pelo Vitória de Guimarães.