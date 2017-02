Actualidade

O Conselho de Segurança da ONU condenou hoje de forma unânime o lançamento de um míssil de médio alcance pela Coreia do Norte e ameaçou impor novas "medidas significativas" contra o país.

Em comunicado, o Conselho de Segurança considerou que o ensaio norte-coreano é uma "grave violação" das obrigações internacionais do país, tendo insistido com o Governo de Pyongyang para parar com aquele tipo de ações.

O texto não precisa que "medidas significativas" podem ser impostas como resposta, mas a linguagem utilizada foi a que no passado levou à imposição de sanções ao país.