Os Estados Unidos impuseram hoje sanções financeiras contra o vice-Presidente da Venezuela, Tarek El Aissami, que acusam de tráfico de drogas, anunciou o Departamento do Tesouro.

As sanções são o "culminar de vários anos de investigação aos principais traficantes de drogas para os Estados Unidos e demonstram que a influência e o poder não protegem aqueles que se envolvem em atividades ilegais", refere, em comunicado, o Departamento do Tesouro.

Tarek El Aissami, 42 anos, um dos líderes mais influentes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), no poder desde 1999, foi nomeado para a vice-Presidência do país em janeiro.