Autárquicas

Os militantes do PSD de Valongo escolheram esta noite Luís Ramalho para candidato à câmara nas eleições autárquicas, confirmou o presidente da concelhia local.

O nome do atual presidente da junta de Ermesinde, uma das freguesias do concelho de Valongo, distrito do Porto, foi aprovado por unanimidade e aclamação num plenário que juntou cerca de 300 militantes.

O presidente da concelhia PSD de Valongo, Miguel Santos, descreveu à Lusa que a decisão recaiu sobre "um jovem que tem mostrado ter capacidade de vitória e ser conhecedor da realidade do concelho".