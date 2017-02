Actualidade

Pelo menos 30 casas ficaram destruídas nos incêndios florestais que deflagraram no fim de semana no estado de Nova Gales do Sul, no leste da Austrália, em que dois bombeiros ficaram feridos, informou a imprensa local.

Os maiores danos foram registados na reserva de Sir Ivan, onde o fogo arrasou 23 casas, incluindo cinco a cerca de 380 quilómetros a noroeste de Sydney, segundo a agência local AAP.

Os incêndios registados perto das cidades costeiras de Port Macquarie e Kempsey, além da localidade rural de Narrabri, destruíram sete casas, enquanto as chamas perto da cidade de Dunedoo danificaram 51 construções anexas e uma igreja, acrescentou a fonte.