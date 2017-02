Actualidade

Os governos da Venezuela e da China assinaram hoje em Caracas 22 acordos no valor de mais de 2.700 milhões de dólares (2.545 milhões de euros) nas áreas da energia, finanças, comércio, ciência, tecnologia e cultura.

"São 22 convénios (...) num montante de investimento superior a 2.700 milhões de dólares", anunciou o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após a assinatura dos acordos, num ato transmitido pela televisão estatal venezuelana.

Maduro afirmou que, com a China, há "uma associação estratégica de desenvolvimento integral que abarca todas as dimensões do desenvolvimento económico".