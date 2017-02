Actualidade

A Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal considera que um novo aeroporto no Montijo pode ajudar a ultrapassar uma das "maiores crises da história", enquanto os ambientalistas alertam para a necessidade de estudos rigorosos.

A base aérea n.º 6, localizada no Montijo, distrito de Setúbal, está a ser estudada para receber um novo aeroporto, complementar ao Humberto Delgado, em Lisboa. O memorando de entendimento entre o Governo e a ANA - Aeroportos de Portugal para aprofundar os estudos sobre esta localização vai ser assinado na quarta-feira.

O presidente da Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, Francisco Carriço, defende que, se se confirmar, esta construção implicará "enormes benefícios": "Montijo e Alcochete vão ser os dois concelhos na linha da frente, pela proximidade e por terem um número de camas pequeno. Prevê-se o triplicar do número de camas, a hotelaria vai crescer", disse, em declarações à Lusa.