O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje o valor do crescimento da economia portuguesa no conjunto de 2016, com a Comissão Europeia e os economistas contactados pela Lusa a estimarem uma subida do PIB de 1,3%.

Na segunda-feira, a Comissão Europeia reviu em alta a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português, prevendo que tenha subido 1,3%, um valor semelhante à média de previsões de analistas contactados pela agência Lusa.