Actualidade

O Senado dos Estados Unidos confirmou hoje o milionário Steve Mnuchin como secretário do Tesouro do Governo de Donald Trump, cargo a partir do qual deverá promover uma reforma fiscal com a baixa de impostos como prioridade.

Com 53 votos a favor e 47 contra, Mnuchin passou a engrossar a lista de secretários com menos apoio da história no Senado, formada maioritariamente pelos nomeados por Trump para integrar o seu Governo.

Tal como já tinham feito com o secretário da Saúde, Tom Price, os democratas estenderam ao limite todo o processo de confirmação desde o trâmite da votação no Comité das Finanças, do qual se ausentaram para evitar o quórum, até ao plenário de hoje.