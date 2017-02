Actualidade

Um armazém com enxofre nas instalações da fábrica da Sapec está a arder desde as 03:00 de hoje, em Mitrena, no concelho de Setúbal, segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

De acordo com esta fonte não há registo de vítimas e no local estão 45 elementos de várias corporações de bombeiros, apoiados por 17 veículos, além de 30 elementos e 10 máquinas da fábrica que produz adubos agroquímicos.

Às 06:40, o incêndio no armazém de enxofre, um produto abrasivo e tóxico, ainda se mantinha ativo.