Actualidade

Dois bombeiros ficaram hoje feridos, com queimaduras ligeiras, no combate ao incêndio que se mantém ativo num armazém com enxofre nas instalações da fábrica Sapec, em Mitrena, no concelho de Setúbal, segundo fonte do CDOS de Setúbal.

Os dois bombeiros, um voluntário e um Sapador, sofreram queimaduras ligeiras durante o combate ao incêndio, tendo sido transportados para uma unidade hospitalar, de acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte a prioridade é a "proteção da própria fábrica" que se encontra num "espaço confinado" sem que exista perigo de propagar-se a outros edifícios.