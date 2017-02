Actualidade

A Proteção Civil Municipal apelou hoje à população das localidades de Praias-do-Sado e Faralhão para não saírem de casa e para calafetar portas e janelas até que desapareça a nuvem de fumo provocada pelo incêndio em dois armazéns de enxofre na zona industrial da Sapec, em Setúbal.

"Estamos a apelar às pessoas para não saírem de casa até por volta do 12:00 devido à nuvem de fumo. As creches e as escolas daquela zona, incluindo o instituto Politécnico de Setúbal não vão abrir portas hoje por precaução. Já avisamos todos estes estabelecimentos de ensino", disse à agência lusa o coordenador da proteção civil municipal José Luís Bucho, que aconselhou ainda a população a calafetar portas e janelas "com toalhas molhadas".

Segundo a mesma fonte, o incêndio, que deflagrou às 03:00, em dois armazéns com enxofre, um produto tóxico, nas instalações da fábrica Sapec, em Mitrena, no concelho de Setúbal, mantinha-se ativo às 08:00.