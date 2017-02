Actualidade

O Município de Quelimane, na província da Zambézia, centro de Moçambique, decretou, desde segunda-feira, três dias de luto pelas vítimas do naufrágio que, no sábado, matou cinco pessoas no rio Chipaca, segundo um comunicado enviado hoje à Lusa.

" [O Município quer] solidarizar-se para com as famílias enlutadas e com os munícipes em geral, assumindo o compromisso de criar as condições necessárias para a estabilidade dos afetados", refere o comunicado, assinado pelo autarca de Quelimane, Manuel de Araújo.

A embarcação, que seguia com mais de 30 passageiros no rio Chipaca, fazendo a ligação entre as duas margens, terá embatido numa estrutura que fazia parte de uma ponte já destruída há alguns anos.