Actualidade

O Folar de Valpaços é a partir de hoje um produto alimentar com Indicação Geográfica Protegida (IGP) e o 138.º a receber proteção do sistema de qualificação da União Europeia (UE), divulgou a Comissão Europeia.

O Folar de Valpaços distingue-se dos seus congéneres pela forma de preparação da massa pão, sendo a existência de duas fases de fermentação da massa pão específica do concelho de Valpaços.

De acordo com a descrição do Folar de Valpaços hoje publicada no Jornal Oficial da UE, o termo folar exprime "o que há de melhor" e é tradicionalmente confecionado na época da Páscoa.