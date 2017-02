Actualidade

Instalados há quase um mês na capital da República Centro-Africana, os 160 militares portugueses que integram a missão das Nações Unidas estão "ansiosos" e com uma "enorme expectativa" para começar a operar no terreno, relatou o comandante do contingente nacional.

O tenente-coronel Musa Paulino, chefe da força portuguesa junto da Missão Integrada Multidimensional de Estabilização das Nações Unidas para a República Centro-Africana (MINUSCA), explicou à Lusa que os militares portugueses constituem uma "força de reação rápida, para intervir em alterações anormais da ordem que aconteçam" neste país africano.

"A nossa competência é a nível nacional e estamos prontos para reagir quando houver essa necessidade e quando houver essa intenção a nível do comando da MINUSCA", descreveu o comandante.