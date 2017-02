Dia de são Valentim

Se quer comemorar o dia dos namorados, aceite as nossas sugestões, seja com um passeio, um espetáculo, um jantar, uma noite fora ou um simples doce.

Um passeio com música

Vá até aos Armazéns do Chiado, para mais um MTV Play Love, hoje, às 18h, para duas horas de amor, desafios, prémios e banda sonora a cargo de Bárbara Bandeira, Carlão, Miguel Ângelo e The Black Mamba.

Espetáculos à mesa

Já imaginou jantar ao lado de tartarugas, raias e tubarões? O Sea Life Porto sugere para o dia mais romântico do ano, um Porto d’Honra, um espetáculo de fogo e um jantar romântico, ao som de André Carneiro.

O Casino Estoril acolhe um serão diferente, hoje a partir das 20h30, com um jantar romântico acompanhado por uma atuação de André Sarbib. O convite está marcado para Terça-Feira, 14 de Fevereiro, a partir das 20h30.

No Casino Lisboa, a noite de hoje é ao som do dueto Luz e DJ Yugo Dee no Arena Lounge, com direito a Menu Valentim no restaurante PasseVite.

Simplesmente à mesa

No restaurante The Decadente o menu de São Valentim contempla cinco pratos para comemorar a noite mais romântica do ano. Também há versão vegetariana.

No restaurante A Bicicleta, do Novotel Lisboa o jantar especial de São Valentim de hoje vai sortear um voucher de uma estadia para duas pessoas, no Novotel Lisboa, para ser usufruído até ao final do mês de fevereiro.

O Bairro Alto Hotel tem um programa especial para hoje, que começa no restaurante Flores do Bairro, com um menu pensado pelo Chef Bruno Rocha. O hotel convida depois a um cocktail no Terraço Ba, considerado um dos melhores terraços e vistas.

O Feitoria Restaurante & Wine Bar no Altis Belém Hotel & Spa preparou um menu diferente, a partir das 19h.

A pensar nos clientes mais apaixonados, a Mundet Factory, no Seixal criou um menu especial para hoje, com direito a uma atuação musical.

Jantar com bónus

Para assinalar o dia de hoje, a Vila Galé sugere jantares desde €50 por casal nos hotéis de quatro estrelas, e de €80 no Vila Galé Collection Palácio dos Arcos. Desde €70 por casal, está também disponível uma noite com pequeno-almoço, cortesia no quarto e late check out.

O DoubleTree by Hilton Lisbon – Fontana Park celebra o São Valentim, hoje com um jantar romântico no Saldanha Mar. Se quiser prolongar a celebração, além do jantar, uma noite de alojamento.

No Sheraton Cascais Resort, no coração da Quinta da Marinha, o programa desperta os cinco sentidos, num jantar no restaurante Glass Terrace e numa experiência de relaxamento no Serenity Spa. O pacote com estadia de uma noite, tratamento de spa e jantar está disponível a partir de €185 por pessoa. Os casais podem também optar pelo jantar a (€65) por pessoa ou pela massagem (€120).

O renovado NH Collection Lisboa Liberdade convida a um aperitivo antes de jantar, depois experimente as especialidades do Chef David ou, se preferir fazer a refeição na privacidade do seu quarto, o room service oferece uma vasta seleção de pratos quentes e frios. Já no quarto, com sua cara-metade, poderá deliciar-se com uma taça de morangos e brindar ao amor com um flute de espumante.

Um doce em troca de um beijo salgado

Falando ainda de comida mas para adoçar a boca, aproveite o presente exclusivo do Santini, que inclui seis bombons de chocolate branco com recheio de sorbet de framboesa em formato de coração, em todas as lojas Santini.

Descubra também a deliciosa combinação de sabores do Swirl Dia dos Namorados das Lojas Olá. Partilhe a dois uma experiência irresistível de gelado soft de morango com raspas de chocolate, morangos frescos, marshmallows e topping de chocolate.