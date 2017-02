Actualidade

O índice de custo do trabalho (ICT) aumentou 1,2% no quarto trimestre de 2016 face ao trimestre homólogo, terminando dezembro com uma média anual de 1,6% superior a 2015, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, no trimestre anterior tinha-se registado um acréscimo homólogo de 2,8%.

De outubro a dezembro de 2016 as duas principais componentes dos custos do trabalho - custos salariais e os outros custos (por hora efetivamente trabalhada) - aumentaram 1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.