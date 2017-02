Actualidade

O novo Governo da Gâmbia pediu formalmente às Nações Unidas que pare o processo de saída do Tribunal Penal Internacional (TPI), iniciado pelo regime do anterior Presidente gambiano, Yahya Jammeh.

A instância internacional com sede em Haia, constituída em 2002, é muitas vezes acusada de prejudicar as nações africanas, o que, no ano passado, levou a Gâmbia, o Burundi e a África do Sul a notificar a ONU em como já não reconheceriam a jurisdição do TPI.

Desde o momento desta notificação até à saída efetiva demora um ano, período que não chegou a transcorrer no caso da Gâmbia.