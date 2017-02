Actualidade

O Ministério das Finanças considerou hoje que os dados do crescimento divulgados pelo INE, de 1,4% em 2016, "confirmam a aceleração da economia portuguesa", bem como "a solidez e o rigor das estimativas" do Governo para 2017.

No terceiro trimestre de 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,9% em termos homólogos e 0,6% face ao trimestre anterior, tendo o crescimento do conjunto do ano sido de 1,4%, segundo os números hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento económico de 1,4% em 2016 superou as projeções do Governo (que apontava para os 1,2%), da Comissão Europeia e dos analistas contactados pela Lusa (ambos estimavam um aumento de 1,3%), mas foi inferior ao registado em 2015, ano em que o PIB cresceu 1,6%.