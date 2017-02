Actualidade

O presidente do SPAC disse hoje, num comentário à possibilidade de uma operação mista no novo aeroporto, que a partilha de espaço aéreo com militares é "sempre um constrangimento", mas que há soluções.

Questionado sobre a possibilidade de aviões civis partilharem o espaço com aparelhos militares num possível aeroporto no Montijo, David Paes referiu que é "sempre um constrangimento partilhar o espaço aéreo com uma atividade militar".

"Mas há soluções para isso e têm que ser desenhadas. Há interesse é que sejam colocadas logo no momento de projeto para que se possa, de forma planeada, acautelar essa situação", disse o dirigente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC).