CGD

O PCP avisou hoje que, caso o ministro das Finanças não tenha exigido a apresentação da declaração de rendimentos ao ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos António Domingues, terá de confrontar-se "com a posição e a crítica" dos comunistas.

Num comunicado intitulado "a propósito de aspetos suscitados sobre a intervenção do Ministro das Finanças", os comunistas recordam que sempre se pronunciaram "pela exigência da apresentação de declaração de rendimentos por António Domingues, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos".

"A ter existido uma outra atitude do Ministro das Finanças ela confronta-se com a posição e a crítica do PCP", advertem.