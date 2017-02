Junho

A artista dinamarquesa Agnes Obel vem a Portugal para o seu concerto de estreia no nosso País a 25 de junho, no Teatro Tivoli.

A cantora traçou o seu caminho para o sucesso, logo em 2010 quando lançou o álbum de estreia Philharmonics. A Portugal chega pela primeira vez e traz na bagagem o recém-editado Citizens Of Glass (2016), que conta já com milhões de discos vendidos.

A extensa digressão de apresentação do álbum passa pela Europa, Canadá e USA e conta com o Philharmonie em Paris (duas datas já esgotadas) ou com o SXSW em Austin, Texas.

Local: Teatro Tivoli BBVA

Horário: 25 de junho, às 21h30

Preço: €20 a €35