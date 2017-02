festival

As primeiras confirmações nacionais do Marés Vivas não se podem fazer esperar: Agir atua dia 14 de julho e o repetente Miguel Araújo volta a cantar no dia 16 de julho.

Logo no primeiro dia do festival, a 14 de julho, o festival recebe Agir. O compositor, produtor e intérprete desde os 12 anos de idade, herdou dos pais a paixão pelas artes performativas decidindo rapidamente que é na música que quer viver.

Aos 20 anos gravou o seu primeiro álbum "Agir", seguindo-se o EP "Alma Gémea" (2013) e a mix-tape #agiriscoming, em 2014. "Leva-me A Sério" é o novo álbum de Agir, que nele mostra o imenso talento de um dos principais cantores da nova música portuguesa de expressão urbana, sendo todas músicas escritas e produzidas por si.

Miguel Araújo já é artista da casa e no dia 16 de julho regressa para um concerto muito especial. É um dos artistas mais completos da nova geração da música portuguesa. Cantor, músico e compositor, deu-se a conhecer n’Os Azeitonas, a banda portuense que aos poucos se foi afirmando como um dos mais interessantes fenómenos de culto do panorama nacional (Anda Comigo Ver os Aviões, Quem és Tu Miúda, Ray-Dee-Oh, etc). 2016 ficou marcado pelos concertos com António Zambujo nos Coliseus de Lisboa e Porto, e pelo recorde que atingiram, ao serem marcadas 28 datas. Tanto "Cinco Dias e Meio" como "Crónicas da Cidade Grande" atingiram a marca de Disco de Ouro, e a edição limitada e numerada de "Cidade Grande ao Vivo" esgotou, tendo sido posta à venda uma segunda edição, com o registo áudio do concerto no Coliseu do Porto.

Preço: €35 (diário); €60 (passe); €150 (passe geral vip)