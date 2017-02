cultura

A cineasta portuguesa Teresa Villaverde estreia na quarta-feira, no festival de Berlim, o filme "Colo", que escreveu, produziu e realizou, num contexto português de baixos orçamentos, mas com uma "total liberdade artística", como contou à agência Lusa.

"Colo" fará a estreia mundial na competição oficial e Teresa Villaverde considera isso importante para o percurso de um filme. "É mesmo extraodinário", disse.

O filme é exibido no contexto da maior participação de sempre do cinema português naquele festival, com quatro curtas-metragens a competir pelo Urso de Ouro e outras produções e co-produções noutros programas.