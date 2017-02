Actualidade

O Tribunal Constitucional (TC) espanhol decidiu hoje por unanimidade anular a convocatória da realização de um referendo sobre a independência da Catalunha e denunciar junto do Ministério Público a presidente do parlamento regional, por desobediência.

Os magistrados do TC já tinham aprovado em dezembro passado o pedido do Governo de Madrid para suspender de forma cautelar as resoluções aprovadas pelo parlamento regional que abriam a possibilidade de realização em setembro do corrente ano de um referendo sobre a independência da Catalunha.

O Constitucional não se pronunciou hoje sobre a existência de delito, mas, segundo a imprensa espanhola, o Ministério Público deverá, nos próximos dias, apresentar uma queixa formal contra a presidente do parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, que apoia o processo independentista, e outros membros da Mesa da Assembleia regional.