Desporto

Os deputados da Assembleia da República vão debater na quinta-feira e votar na sexta-feira um projeto de resolução no qual se recomenda ao Governo que defina uma estratégia de responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português.

O projeto de resolução pretende que o Executivo defina até ao fim do ano uma estratégia integrada do Estado na gestão do património desportivo, que "compreende toda a memória material e imaterial associada à prática desportiva e ao fenómeno desportivo".

Os deputados vão recomendar que seja submetida a ampla discussão pública, durante o primeiro trimestre de 2017, as orientações estratégicas que vierem a ser definidas pelo Governo, envolvendo a Assembleia da República e outros organismos.