Dia 19

Crashing, a nova série da HBO com estreia mundial a 19 de fevereiro, às 03h30, no TVSéries, é uma declaração de amor a Nova Iorque e aos palcos de stand up comedy da cidade.

Pete (Pete Holmes) é um aspirante a comediante que apanha a mulher na cama com outro. Faz as malas e ruma a Nova Iorque, cidade por excelência do stand up comedy, onde acaba por encontrar guarida nos sofás de vários humoristas.