Actualidade

O presidente do PSD defendeu hoje que a estratégia do Governo para a economia se revelou "desacertada" e deverá por isso ser alterada, face aos dados do Produto Interno Bruto divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.

"A estratégia da Governo revelou-se desacertada", afirmou Pedro Passos Coelho aos jornalistas, em Torres Vedras, manifestando a esperança de que "o Governo tenha a humildade de concretizar" uma "alteração de política económica".

Segundo o líder do PSD, "quando a economia cresce por via do consumo, isso significa que é a poupança que é sacrificada e, quando a poupança é sacrificada, como foi em 2016, o próprio investimento interno é penalizado".