O PS afirmou hoje que a evolução do PIB em 2016 "superou todas as expetativas" e que o crescimento registado no último trimestre do ano passado permite considerar "mais provável" que seja ultrapassada a meta inscrita para 2017.

"A evolução do Produto Interno Bruto no final do ano superou todas as expectativas e foi mesmo o crescimento mais elevado dos últimos três anos", afirmou o porta-voz do PS João Galamba, em declarações aos jornalistas no parlamento a propósito dos dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 1,4% em 2016, menos duas décimas do que em 2015 mas acima das mais recentes previsões do Governo e da Comissão Europeia, depois da subida de 1,9% no quarto trimestre resultado de uma melhoria da procura interna.