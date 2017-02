Música

O festival FORTE cumpre em 2017, entre 24 e 26 de agosto, quatro edições consecutivas no castelo de Montemor-o-Velho, tendo como cabeça de cartaz o norte-americano Jeff Mills, considerado o maestro da música eletrónica contemporânea.

A organização, a cargo da produtora Soniculture, sustenta que as três primeiras edições "consolidaram o Festival FORTE como um dos festivais de referência mundial pela aposta nas novas tendências da música eletrónica contemporânea e pelas sinergias que estabelece entre o público e o espaço arquitetónico" do castelo daquela vila do Baixo Mondego.

A edição de 2017, hoje apresentada, aponta o produtor discográfico, compositor e dj Jeff Mills, de 53 anos, fundador da Axis Records, primeira editora de música eletrónica de Detroit e do coletivo Underground Resistance, como "a figura mais importante de toda a cultura de música de dança", alguém que alcançou um "estatuto divino" na música eletrónica.