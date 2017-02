Actualidade

A dirigente centrista Cecília Meireles defendeu hoje que "não é uma boa notícia" o crescimento ser inferior ao estimado pelo PS em campanha eleitoral e pelo Governo no Orçamento do Estado, sublinhando a "muito preocupante" ausência de investimento.

"A realidade das promessas foi um crescimento de 1,4%, pouco mais de metade daquilo que havia sido previsto durante a campanha eleitoral. Depois, no Orçamento do Estado, aquilo que estava previsto era 1,8%, que é manifestamente e expressivamente acima dos 1,4% que se vieram a verificar. Portanto, esta não é uma boa notícia", afirmou Cecília Meireles.

O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 1,4% em 2016, menos duas décimas do que em 2015 mas acima das mais recentes previsões do Governo e da Comissão Europeia, depois da subida de 1,9% no quarto trimestre resultado de uma melhoria da procura interna.